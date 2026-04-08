وزير الحرب الأميركي: إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، إن إيران "توسلت لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن العملية العسكرية ضدها حققت أهدافها وألحقت أضراراً واسعة بقدراتها العسكرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "عملية الغضب الملحمي كانت نصراً عسكرياً بجميع المقاييس"، مشيراً إلى أن "إيران عانت من هزيمة عسكرية ساحقة وحققنا أهدافنا".

وتابع أن "سلاح الجو الإيراني أُبيد ولم تعد تمتلك أي منظومة شاملة للدفاع الجوي"، مبيناً أنه "تم إنهاء القاعدة الصناعية للدفاعات الجوية الإيرانية".

وأكد أن "إيران فقدت كل إمكانات الدفاع الجوي"، مضيفاً "سحقنا منصات إطلاق الصواريخ في إيران".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة استخدمت أقل من 10% من قدراتها في عملياتها ضد إيران"، معتبراً أن "هذا يوم كبير وعظيم للسلام العالمي".

كما قال إن "القوات الأميركية قضت على قيادات الصف الأول في إيران".وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن ما وصفه بـ"النصر" بعد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن قبلت مبادئ عامة تتضمن عدم الاعتداء ورفع العقوبات والانسحاب العسكري.

وفي المقابل أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق العمليات لمدة أسبوعين، معتبراً أن بلاده حققت "انتصاراً كاملاً وشاملاً"، ووصف الاتفاق بأنه خطوة نحو السلام العالمي استناداً إلى مقترح تفاوضي من عشر نقاط.