وزير الحرب الأميركي: نواصل الحصار على إيران ونؤكد جاهزيتنا لمواصلة العملية

واشنطن- شفق نيوز

مصطفى هاشم

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الخميس، أن النظام الإيراني أمام خيارين، أما القبول بتسوية دبلوماسية أو مواجهة التدمير الكامل.

وقال هيغيسث في مؤتمر صحفي بواشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز: الولايات المتحدة تمتلك الآن "تفوقاً استخباراتياً وعسكرياً" يتيح لها رؤية كل تحرك إيراني وتدميره بضغطة زر.

وتابع أن واشنطن نجحت في تحجيم القدرة التصنيعية لإيران، وقد أخرجنا منصات إطلاق الصواريخ المتبقية عن الخدمة، وقائلا لإيران: لا تملكون القدرة على استبدالها. ليس لديكم صناعة دفاعية، ولا قدرة على تجديد مخزونكم الهجومي أو الدفاعي. أنتم تملكون فقط ما لديكم الآن، ونحن نعرف ذلك جيداً.

وأضاف أن محاولات إيران لنقل معداتها العسكرية لن تجدي نفعاً، واصفاً إياها بأنها "مجرد إعادة ترتيب للأوراق" دون قدرة حقيقية على إعادة البناء أو التشكيل، في حين أن الولايات المتحدة "تعيد التلقيم" بقوة أكبر واستخبارات أدق من أي وقت مضى.

وفيما يخص التوترات في مضيق هرمز، أكد هيغسيث: أن السيطرة الفعلية للبحرية الأميركية، هي من تسيطر على حركة المرور من وإلى المضيق بأصول وقدرات حقيقية.

واستطرد أن الولايات المتحدة تنفذ الحصار الحالي باستخدام أقل من 10% فقط من قوتها البحرية، بينما لا تملك إيران أي نسبة من السيطرة.

ووصف هيغسيث التهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية بأنها "قرصنة وإرهاب" وليست سيطرة، مؤكداً أن تاريخ واشنطن طويل في التعامل مع القراصنة.

وحذر الوزير من أن البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، ومنشآت توليد الطاقة، وصناعة الطاقة الإيرانية، كلها تقع تحت منظار الاستهداف الأمريكي.

وأكمل: بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، ستضمن وزارة الحرب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".