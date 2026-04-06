وزير الحرب الأميركي: إيران ستشهد أكبر عمليات قصف اليوم وغدا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الاثنين، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، وأن يوم غد سيشهد قصفاً أكثر.

وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من المسؤولين، إن "مهمة إنقاذ الطيار الأميركي في إيران كانت دقيقة للغاية".

وأضاف، أن "الجندي الثاني كان مختبئاً في كهف خلال عملية البحث والإنقاذ"، مبيناً أن "القوات الأميركية تحركت عبر تضاريس جبلية وعرة وتحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية، وأن عملية إنقاذ الطيار استغرقت 45 ساعة وتحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اكد خلال المؤتمر الصحفي ذاته، اليوم الاثنين، بأنه يمكن القضاء على ‎إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد، حسب تعبيره، في حين أشار إلى أن اليوم نحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية، في إشارة إلى إنقاذ الطيارين.