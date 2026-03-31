وزير الحرب الأميركي: نعمل بقوة في أجواء إيران.. والأيام القادمة ستكون حاسمة

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، إن القوات الأميركية تعمل "بقوة في أجواء إيران"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة"، مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع القدرات الإيرانية.

وأضاف هيغسيث في مؤتمر صحفي، أن القوات الأميركية "نقصف العمق الإيراني بقوة"، مشيراً إلى التواصل مع أفراد القوات في سلاحي البحرية والجو "الذين يسقطون الصواريخ والمسيرات الإيرانية"، مؤكداً أن "قواتنا لديها قدرات فتاكة وطيارونا يعملون بكفاءة عالية في إيران".

وأوضح أن "عملية الغضب الملحمي تركز على سرعة الإنجاز من أجل الانتصار"، مبيناً أن الجنود "لم يطلبوا العودة إلى الوطن بل طالبوني بإنجاز المهمة وتزويدهم بالقنابل والأهداف"، لافتاً إلى أن القوات الأميركية "تواجه التهديد الإيراني يومياً وتدرك مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي".

وتابع أن "حربنا مرتبطة بالتاريخ والإرث ونجاحنا فيها مهم ونحن أقرب للانتصار أكثر من أي وقت مضى"، مشدداً على أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة وإيران تعرف ذلك".

وأشار إلى أنه "في الساعات الماضية شهدنا أدنى عدد من الصواريخ التي تطلقها إيران"، مؤكداً أن "قدرات الإيرانيين تتراجع وقيادتنا المركزية تؤكد وجود نقص في القيادة لديهم".

كما أكد هيغسيث "ما ذكره الرئيس ترمب بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفاً أن "لا نشاهد الكثير من الصور من داخل إيران بسبب قطعها الإنترنت".

ولفت إلى أنه "هناك تغيير حصل في النظام الإيراني الجديد وعليه أن يكون أكثر حكمة"، مشيراً إلى أن "إذا كانت إيران حكيمة ستوافق على الصفقة المعروضة"، كما قال إنه "زار الشرق الأوسط يوم السبت وتحدث إلى قواتنا هناك".