وزير الحرب الاميركي: ضربنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران

شفق نيوز - واشنطن

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية على إيران، وأنها " لن تتوقف حتى إكمال المهمة" التي رسمها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

ووصف هيغسيث في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال دان كين في مقر "البنتاغون"، العمليات التي يشنها الجيش الاميركي في إيران أنها "مركزة وحاسمة ولها أهداف محددة".

وأضاف أن تلك الأهداف "لم تتغير ونعمل على تدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق وتدمير قاعدة التصنيع الدفاعية الإيرانية".

كما أشار الوزير الأميركي، أن بلاده تحقق "النصر الحاسم" وفق شروطها، منوها الى ضرب أكثر من 7 آلاف هدف في إيران منذ بداية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ولغاية الآن، وهذا "ما يعكس" قوة الولايات المتحدة، بحسب هيغسيث.

وكشف أيضا عن الحاق الضرر بأكثر من 120 سفينة حربية و44 سفينة تلغيم إيرانية، في حين تراجعت الهجمات الإيرانية بنسبة 90%.

وقال هيغسيث إن أميركا تهدف من هذه الحملة إلى تدمير القاعدة الدفاعية والصناعية لإيران، حتى لا تتمكن من إعادة البناء، وتدمير أسطولها البحري، ومنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتابع أن القوات الاميركية قصفت بأسلحة خارقة للتحصينات تزن الواحدة منها 5 آلاف رطل منشآت تخزين تحت الأرض لصواريخ كروز إيرانية، مشددا على أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران "بلا هوادة"، وانها تعمل على استهداف وتدمير الزوارق الهجومية السريعة في مضيق هرمز.