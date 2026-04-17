وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يشددون على أمن وسلامة أراضي إيران والخليج

دعت الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، يوم الجمعة، إلى نبذ سياسة التهديدات والإنذارات في منطقة الخليج، فيما أكدت ضرورة ضمان السيادة والأمن لإيران ودول الخليج العربية.

وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في خاتم اجتماعهم في موسكو، أن أعضاء رابطة الدول المستقلة دعوا إلى "ضبط النفس من جانب جميع الأطراف، ونبذ التهديدات والإنذارات، فضلا عن الامتناع عن أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى استئناف المواجهة المسلحة".

وأكد البيان، على "عدم جواز مهاجمة الأهداف المدنية"، معرباً عن إدانته "الهجمات على مرافق البنية التحتية المدنية، بما فيها المباني السكنية والمستشفيات والمدارس، ومواقع التراث الثقافي والتاريخي العالمي والوطني، فضلا عن عناصر أنظمة الإمداد بالطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومرافق تخزين النفط والغاز" في الشرق الأوسط.