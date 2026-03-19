أوروبا تدعو لـ"خفض التصعيد" تزامناً مع تجديد القصف الإيراني للبحرين وإسرائيل

دعا الاتحاد الأوروبي، ليل الخميس، إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين ومنشآت الطاقة، في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة اخرى.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان: ندين أي أعمال تهدد الملاحة أو تمنع السفن من دخول مضيق هرمز والخروج منه.

وأكدوا: نذكر بضرورة حماية المجال الجوي في المنطقة وضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، وندعو لوقف الضربات ضد محطات الطاقة ومحطات المياه.

وبينوا: ندين بشدة الضربات الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة ونعرب عن تضامننا مع الدول المتضررة، وندعو لخفض التصعيد وضبط النفس وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية واحترام القانون الدولي.

وبالتزامن مع هذا البيان، أعلنت البحرين، عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي 5 صواريخ من إيران خلال الساعات الماضية.

كما أعلن التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صاروخية جديدة.

وفي القدس، فقد أطلقت صفارات الإنذار بعد رصد صواريخ إيرانية.

وأكدت وسائل إعلام عربية: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال إنه مستمر في استهداف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام.

وتأتي هذه التطورات في سياق حرب دخلت أسبوعها الثالث بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ الضربات التي بدأت في 28 شباط/فبراير، قبل أن تتسع تدريجياً من استهداف منشآت عسكرية ونووية إلى ضربات طالت قطاع الطاقة، ولا سيما بعد الهجوم على حقل جنوب فارس ومنشآت عسلوية، الأمر الذي دفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت حيوية في الخليج، من بينها رأس لفان في قطر، ما فاقم المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية ورفع أسعار النفط والغاز.