أوروبا تبدأ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الغاز وارتفاع الأسعار

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، يوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي حث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين ​الغاز الطبيعي والبدء في إعادة ملء المخزونات الاحتياطية تدريجيا للحد من ‌الطلب، بعد أن أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، نقلا عن رسالة أن "مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن أصدر تعليمات ​للدول الأعضاء بخفض هدف تعبئة منشآت تخزين الغاز إلى ​80 بالمئة من السعة، أي أقل بعشر نقاط ⁠مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن من ​موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق".

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 بالمئة أمس الأول الخميس مع استهداف الضربات الإيرانية والإسرائيلية بعضا ​من أهم البنى التحتية للغاز في الشرق الأوسط، مما ​تسبب في أضرار من المرجح أن يستغرق إصلاحها سنوات.

ونقلت فاينانشال تايمز عن ‌يورجنسن ⁠قوله في الرسالة إن "إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي لا تزال محمية نسبيا، داعيا إلى "رد جماعي حيال الصراع".

وحذر من أن "التطورات الأخيرة تشير إلى أن عودة إنتاج (غاز البترول المسال) إلى مستويات ما ​قبل الأزمة ​قد تستغرق وقتا ⁠أطول".

ويسمح تخزين الغاز لأوروبا بتلبية الطلب على التدفئة والطاقة في فصل الشتاء، مما يعزز أمن ​الطاقة هناك.