أوروبا تبحث عن بدائل بعد توقف إمدادات وقود الطائرات من الشرق الأوسط

شفق نيوز- أثينا

أعلن فاتح بيرول رئيس الوكالة الدولية للطاقة، يوم الخميس أن الدول الأوروبية تحاول تأمين إمدادات إضافية من وقود الطائرات من الولايات المتحدة ونيجيريا في ظل أزمة الشرق الأوسط.

وقال بيرول لقناة "CNBC": "إن أوروبا كانت تحصل على نحو 75% من وقود الطائرات من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، لكن هذه الإمدادات تقترب حاليا من الصفر تقريبا، أما النسبة المتبقية فكانت تأتي من بعض الدول الآسيوية الكبرى التي فرضت حاليا قيودا على الصادرات، ولذلك، تحاول أوروبا الآن تعويض هذا النقص من خلال الولايات المتحدة ونيجيريا".

وأضاف بيرول أن "أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة في حال عدم القدرة على تأمين إمدادات إضافية من هذين البلدين"، مذكرا بأن "3 شركات طيران كبرى هي "لوفتهانزا" و"كيه إل إم" و"الخطوط الجوية الإسكندنافية" (SAS) قد اضطرت بالفعل إلى تقليص عدد رحلاتها".

وحذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة من أن "الطلب على وقود الطائرات في شهر أغسطس يرتفع بنحو 40% مقارنة بشهر مارس، مما يعني أن الطلب سيواصل الارتفاع، وإذا ظل العرض عند مستواه الحالي، فقد تتفاقم المشكلة بشكل أكبر".

يذكر أن بيرول كان قد صرح في وقت سابق بأن مخزونات وقود الطائرات في أوروبا تكفي حاليا لمدة شهر ونصف تقريبا، محذرا من أن نفاد هذه المخزونات سيبدأ بعد هذه الفترة في حال لم يُفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية.