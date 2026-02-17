أوجلان يعلن انتهاء المرحلة الأولى من حل حزب العمال الكوردستاني وبدء "الاندماج الديمقراطي"

شفق نيوز- أنقرة

أعلن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، يوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من حل الحزب والكفاح المسلح، وبدء التركيز على "الاندماج" ومناقشة السبل المستقبلية.

ونقل وفد إمرالي، بعد لقاء استمر ثلاث ساعات مع عبد الله أوجلان في سجنه، رسالة جديدة منه، يقول فيها إن "المرحلة الأولى من العملية التي كان جوهرها إلقاء حزب العمال الكوردستاني سلاحه، قد انتهت، وبدأت الآن مرحلة الاندماج الديمقراطي".

وقال عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام) مدحت سنجار، لوسائل الإعلام عن فحوى الاجتماع الذي عُقد مع أوجلان، وأعلن أن "أوجلان وصف هذا اللقاء بأنه اجتماع بدء الاندماج".

وأشار سنجار إلى أن أوجلان قيّم الـ16 شهراً الماضية من العملية وقال: "لقد انتهت المرحلة الأولى التي كانت تتعلق بقرار حل التنظيم والكفاح المسلح، جوهر هذه المرحلة كان حل حزب العمال الكوردستاني وإلقاء السلاح، وهذا قرار استراتيجي بالنسبة لي".

ولفت سنجار إلى أنهم "دخلوا الآن المرحلة الثانية، التي يتم فيها التركيز على بُعد الاندماج ومناقشة السبل التي يجب اتخاذها من الآن فصاعدا".

في جزء آخر من اللقاء، كانت القضية السورية وروجآفا كوردستان المحور الرئيس، وأفاد سنجار بأن "أوجلان اعتبر اتفاق (10 آذار/مارس 2026)، في سوريا الإطار الرئيس للمفاوضات".

وسلّط سنجار الضوء على دور الفاعلين الكورد في العودة إلى طاولة الحوار وقال: "كان للرئيس مسعود بارزاني وبافل طالباني دور ضمن هؤلاء الفاعلين، لكن عبد الله أوجلان كان الفاعل الرئيس الذي تمكن من إعادة الوضع من حافة الهاوية إلى طاولة المفاوضات".

كما تحدث وفد إمرالي عن أهمية مشاركة مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإلهام أحمد في مؤتمر ميونخ للأمن، وقال سنجار إن "حضور الكورد بصفتهم فاعلا مشتركا مع الوفد السوري في ذلك المؤتمر هو دليل على أن الكورد يثبتون مكانتهم في مستقبل سوريا".

كما أشار مدحت سنجار إلى أن الشرق الأوسط يعاد تشكيله من جديد بعد 110 سنوات من اتفاقية سايكس-بيكو، وقال: "الصورة التي ظهرت في ميونخ كانت لفتح طريق يُعترف فيه بحقوق الكورد ومكانتهم، كما أن خطاب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في المؤتمر حمل دلالات واضحة جداً حول كيفية نظر واشنطن إلى مستقبل المنطقة".

وفي الختام، أكد سنجار أن "ظهور الكورد بصفتهم فاعلا دبلوماسيا مؤثرا في العالم له أهمية حيوية وتاريخية لمنع قيام أي نظام جديد يتم فيه تهميشهم".