أوجلان يرفض الوساطة الكتابية ويطالب بعقد مؤتمر صحفي في سجنه

شفق نيوز- أنقرة

كشفت بيرفين بولدان عضو وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكوردي في تركيا، يوم السبت، عن مطلب تقدم به زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، يتمثل في رغبته بعقد مؤتمر صحفي من سجنه في جزيرة إمرالي بتركيا.

وقالت بولدان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "أوجلان أكد خلال لقائه بالوفد أن عقد مؤتمر صحفي يأتي ضمن حقوقه القانونية"، معربة عن أمله في أن "تتم تلبية هذا الطلب قريبا".

وأفادت بولدان بأن "الزيارة تناولت كذلك الأوضاع الصحية والمعيشية لأوجلان في السجن، إضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعملية الحل السياسي والترتيبات القانونية للمسلحين الراغبين في تسليم أنفسهم".

وأضافت أن "أوجلان يتمتع بصحة جيدة ويظهر تركيزا واضحا ورغبة في مواصلة دعم المسار السياسي".

وأشارت إلى أنه "رفض مقترحا يقضي بالرد على أسئلة مكتوبة من الصحفيين عبر وسطاء"، مؤكدا رغبته في "إجراء مقابلة مباشرة أو مؤتمر صحفي مع ممثلين عن وسائل الإعلام".

واختتمت بولدان بالقول إن "حزبها سيتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، رغم عدم ورود أي تطورات رسمية بشأن السماح بعقد المؤتمر حتى الآن"، مشددة على ضرورة "توسيع قنوات التواصل مع أوجلان لضمان استمرارية العملية السياسية".

