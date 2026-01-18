أوجلان قلق على توترات سوريا ويجدد: ملتزمون بالسلام

شفق نيوز- أنقرة

أعرب زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إمرالي، يوم الأحد، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الأخير والتوترات في سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقوات الإدارة الجديدة في دمشق.

وقال أوجلان، في بيان صدر من محبسه، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التمسك بمسار السلام يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة ودفع العملية إلى الأمام"، معرباً عن "قلقه الشديد إزاء تصاعد الصراعات والتوترات في سوريا، فيما اعتبراً أن "هذه التطورات تمثل “محاولة لإفشال مسار السلام".

وأشار إلى أن "حل المشكلات في سوريا لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتفاوض"، مؤكداً استعداده لـ"تحمل مسؤوليته من أجل إخراج القضية من دائرة الصراع ومعالجتها عبر السبل السلمية".

وجدد أوجلان دعوته إلى "جميع الفاعلين والأطراف للقيام بدور إيجابي، والتحلي بالمسؤولية والحرص، بما يسهم في دعم الاستقرار ودفع جهود السلام قدماً".

ويأتي موقف أوجلان، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تطورات ميدانية متسارعة متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.