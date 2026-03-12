وثائق سرية: إيران تجند مجرمين في أوروبا لضرب أهداف إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع عبري، يوم الخميس، بأن شبكات مرتبطة بإيران خططت لاستهداف شخصيات ومصالح إسرائيلية وأميركية في عدد من الدول الأوروبية، عبر تجنيد عناصر من عالم الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات اغتيال وهجمات تخريبية.

ونشر موقع "هشومريم" العبري تحقيقاً مطولاً قال إنه "يستند إلى وثائق سرية، كشف فيه ما وصفه بأساليب شبكات إيرانية في أوروبا، والتي تعتمد بحسب التقرير على تجنيد مجرمين محليين وعصابات ومهربي مخدرات وسجناء مفرج عنهم لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في القارة".

وبحسب الموقع، جاء الكشف عن تلك الوثائق بالتزامن مع إعلان السلطات الفرنسية إلقاء القبض على أعضاء خلية مرتبطة بإيران، كانت تخطط لتنفيذ هجمات وعمليات قتل، إضافة إلى إضرام النار في منشآت تعود لشركات إسرائيلية في جنوب فرنسا.

وأشار التحقيق إلى أن "من بين أهداف الخلية شخصيات بارزة في الجالية اليهودية في ألمانيا، إضافة إلى تلقيها توجيهات من مشغلين إيرانيين لتنفيذ عمليات تخريبية داخل فرنسا".

وذكر الموقع أن "اعتماد إيران على عناصر من الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات خارجية ليس أمراً جديداً"، لافتاً إلى أن "الأشهر الأخيرة شهدت كشف جهاز الموساد عن خلية في أوروبا يقودها المجرم السويدي روي ماجد الملقب بـ(الثعلب الكوردي)، وهو زعيم منظمة فوكستروت السويدية".

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن "ماجد فرّ من تركيا إلى إيران، حيث جرى تجنيده بعد اعتقاله من قبل السلطات المحلية"، فيما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية للموقع بأن "الخلية السويدية والخلية التي اعتُقلت في فرنسا كانتا تعملان بشكل منفصل".

وأشار التحقيق إلى أن "أولى المؤشرات على استخدام إيران لمجرمين أوروبيين في عمليات خارجية تعود إلى نحو عقد من الزمن، وكان الهدف في البداية اغتيال معارضين إيرانيين في المنفى إضافة إلى أهداف إسرائيلية أو يهودية".

ومنذ عام 2015، تم كشف نحو 20 محاولة من هذا النوع، بينها عملية اغتيال الناشط في حركة مجاهدي خلق محمد رضا كلهي صمدي في هولندا أواخر عام 2015.

وبحسب الموقع، جاء الكشف عن هذه المعلومات بعد تحقيقات مشتركة نقلها عن صحيفة "الغارديان" البريطانية ووكالة التحقيقات الأوروبية التعاونيات الاستقصائية الأوروبية، تناولت كيفية إدارة إيران لشبكات في أوروبا تنطلق من عالم الجريمة المنظمة لاستهداف إسرائيليين وشخصيات يهودية، إضافة إلى تنفيذ هجمات حرق متعمد ضد شركات إسرائيلية.

وأشار مسؤولون سابقون في الموساد، تحدثوا للموقع دون الكشف عن هوياتهم، إلى "وجود صلة بين شبكات الإرهاب الإيرانية وعالم الجريمة الدولية"، مؤكدين أن "تهريب المخدرات يعد مصدر دخل مهمًا لكل من إيران وحزب الله، ويساعد في بناء علاقات مع شبكات إجرامية يمكن الاستفادة منها في