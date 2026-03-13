واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مجتبى خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

عرض برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري.

ونشر جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية لافتة تتضمن أسماء المسؤولين والشخصيات المطلوبة، وهم مجتبى خامنئي، ونائب رئيس أركان والده الراحل علي أصغر حجازي، وكبير المسؤولين الأمنيين علي لاريجاني.

وتشمل الأسماء الأخرى في القائمة يحيى رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، ووزير المخابرات إسماعيل خطيب.

وتمت الإشارة إلى أربعة مناصب إضافية دون ذكر أسماء في الشعار: سكرتير مجلس الدفاع الأعلى، ورئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى، والقائد العام للحرس الثوري الإسلامي، ومستشار المرشد الأعلى لإيران.

بحسب النص الموجود على اللافتة، يوصف هؤلاء الأفراد بأنهم قادة رئيسيون يشاركون في قيادة وتوجيه فروع مختلفة من الحرس الثوري الإيراني، والتي تقول إنها مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتنفيذ العمليات على مستوى العالم.

يقول برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إن الأفراد الذين لديهم معلومات حول هذه الشخصيات أو حول كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وشبكاتهم التابعة يمكنهم الاتصال بالبرنامج من خلال منصات المراسلة المشفرة أو من خلال قناة اتصال تعتمد على شبكة تور.

ويشير الإعلان إلى أن المعلومات المؤهلة قد تؤدي إلى مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.