واشنطن: نزع سلاح حزب الله فكرة لبنانية خالصة

شفق نيوز- بيروت

أكد أعضاء في الوفد الأمريكي الذي يزور بيروت يوم الثلاثاء، أن قرار نزع سلاح حزب الله جاء من فكرة لبنانية خالصة، ولا علاقة لإسرائيل أو أي دولة أخرى بهذا الإجراء.

وذكر أعضاء في الوفد، أن "فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني، مشددين على ضرورة نزع هذا السلاح، قبل أي حديث عن انسحاب إسرائيل من الجنوب".

وأضافوا أن "إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، لكن قرار نزعه لبناني بمعزل عن إسرائيل"، مؤكدين الحاجة

من جانبه، قال عضو الوفد جين شاهين: "الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجيستي وقد ناقشنا ذلك اليوم.. سنساعد في دعم الجيش والاقتصاد إذا تمكن لبنان من نزع سلاح حزب الله".