واشنطن: نرحب بحصر السلاح في لبنان ونريد أن نرى تنفيذا حقيقيا

رحّبت الولايات المتحدة، يوم الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بتنفيذ خطة لحصر جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة اللبنانية.

وقال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تكتفي بالتصريحات، بل تريد أن ترى تنفيذاً حقيقياً على الأرض، خاصة ما دام هناك فصيل مسلح يحتفظ بسلاحه خارج إطار الدولة".

وأضاف بيغوت ، أن "بلاده تتابع التطورات في لبنان عن كثب، داعياً الجيش اللبناني إلى الالتزام الكامل والتحرك الفوري لتنفيذ قرار الحكومة".

وفي ما يخص الوضع الإنساني في غزة، أكد بيغوت أن "الولايات المتحدة تريد إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون أن يتم التلاعب بها أو الاستيلاء عليها من قبل حركة حماس"، مشيراً إلى أن "هناك آلية نجحت في إيصال أكثر من 110 ملايين وجبة غذائية دون تدخل أو سيطرة من الفصائل المسلحة".

وتابع قائلا: "نريد رؤية ضفة غربية مستقرة تأخذ في الحسبان أمن إسرائيل، مع التركيز في الوقت الراهن على وقف القتال في غزة"، مؤكدا ان "بلاده تدين العنف في الضفة الغربية بغض النظر عن الجهة التي ترتكبه".

‎وصوت مجلس الوزراء اللبناني، بوقت سابق من اليوم، على الورقة المقدمة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من 5 مواقع في جنوب لبنان. حسب وكالة "رويترز".

‎وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توماس باراك، والتي جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.

