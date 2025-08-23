واشنطن لشفق نيوز: تنسيق مع أوروبا لمعاقبة إيران إذا تعثر الاتفاق النووي

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، أن بلاده تنسق مع أوروبا لمعاقبة إيران، في حال فشل مفاوضات الملف النووي.

وقال المتحدث، ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، في واشنطن، حول المحادثات المرتقبة بين إيران والدول الأوروبية، إن "على القيادة الإيرانية أن تختار مصلحة شعبها على حساب طموحاتها الخاطئة للهيمنة الإقليمية".

واعتبر أن ذلك يعني "الانخراط في محادثات مباشرة وجادة مع الولايات المتحدة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع أن "واشنطن لا تزال تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يكون مفيدا للشعب الإيراني والشرق الأوسط والعالم"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستحاسب طهران، باعتبارها أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تنسق عن كثب مع شركائها الأوروبيين في ما يخص إعادة فرض العقوبات"، مضيفا أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا".

وأعلنت إيران، يوم الجمعة، عن محادثات مرتقبة خلال الاسبوع المقبل، مع المسؤولين الأوروبيين بشأن الملف النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان، إنه "تمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية".

وأجرى عراقجي مباحثات هاتفية مشتركة مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني، إضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث تهدّد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.