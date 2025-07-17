واشنطن: لا نعارض الفيدرالية في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، يوم الخميس، ان الولايات المتحدة لا تعارض اعلان الفيدرالية أو الحكم الذاتي في سوريا، مؤكدة ان الأمر متروك للسوريين لتحديد قرارهم.

وقالت بروس، خلال مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مستقبل سوريا بيد شعبها والأولوية الآن للاستقرار، لا نعارض الفيدرالية أو الحكم الذاتي، لكن القرار للسوريين".

واضافت ان "شمول جميع السوريين في الحكم ضروري لتجنّب مآسي الماضي، والولايات المتحدة تدعو إلى بداية تقوم على الاستقرار والبنية التحتية والسلام"، لافتة الى ان "القرار بشأن النظام السياسي في سوريا يجب أن يُتخذ من قبل السوريين أنفسهم".

كما بينت المسؤولة الامريكية، ان "الولايات المتحدة تدين بشكل قاطع العنف في سوريا وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار"، منوهة الى ان "أميركا تقود جهودا دبلوماسية مكثفة خلال الـ 48 ساعة الماضية لخفض التصعيد في سوريا".

وتابعت: "نعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي ومستقر، والسفير توم باراك يشكر الأطراف السورية على كسر حلقة الفوضى وفتح باب الحوار، وقد اتفقنا مع أطراف النزاع على خطوات محددة لإنهاء الوضع المقلق الليلة".

وكانت الطائفة الدرزية ووزارة الداخلية في سوريا أعلنتا، مساء الأربعاء، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء بعد مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصاً خلال الأيام الماضية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من بين الضحايا 79 مقاتلاً درزياً، و55 مدنياً، و189 عنصراً من القوات الحكومية، و18 مسلحاً عشائرياً، إضافة إلى مقتل 15 عنصراً حكومياً بغارات إسرائيلية.