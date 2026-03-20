واشنطن: قد نسيطر على جزيرة "خرج" الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن

أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تسيطر على جزيرة "خرج" الإيرانية.

وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس"، قالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إنّ جيش الولايات المتحدة قادر على السيطرة على جزيرة خرج "في أي وقت إذا أعطى الرئيس الأمر" لذلك.

ويتزامن التصريح، مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، أن القصف الإيراني سوف يتصاعد في الأيام المقبلة.

واستهدفت واشنطن، خلال الأيام الماضية، جزيرة خرج الإيرانية، بضربات متتالية، قصفت خلالها مصانع الصواريخ في الجزيرة، حسب تأكيدها.