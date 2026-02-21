واشنطن: سقوط خامنئي لا يضمن استقرار إيران

شفق نيوز– واشنطن

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، يوم السبت، بأن سقوط المرشد الإيراني علي خامنئي في حال اندلاع حرب لا يضمن استقرار إيران، مرجحين أن يتولى متشددون من الحرس الثوري الإيراني زمام القيادة.

ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقوم أساساً على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل اللجوء إلى خيارات أخرى".

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن "أي اتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية فقط قد يُعد مكسباً لطهران"، في إشارة إلى مخاوف داخل الولايات المتحدة من أن يؤدي اتفاق محدود النطاق إلى تعزيز موقف إيران من دون معالجة ملفات أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن "مسؤولي البنتاغون يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، تحسباً لأي ضربة على إيران".

ويعتزم الكونغرس منع ترمب من مهاجمة إيران من دون موافقة المشرعين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "القوات الأميركية في المنطقة قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".

وأضافت أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في البحرين".

وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم، وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط، أمس الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من ترمب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.