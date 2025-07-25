واشنطن تؤكد مقتل "الحرداني" في الغارة الأمريكية على حلب

شفق نيوز- حلب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، يوم الجمعة، مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف الدولي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية استهدفت الحرداني بوصفه أحد القيادات المهمة في التنظيم، والمسؤول عن تنسيق وتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

وأضافت أن العملية جرت بدقة عالية، وأسفرت عن "تحييد الهدف دون تسجيل خسائر بين المدنيين".

ويُعد الحرداني من القيادات العراقية البارزة في "داعش"، وله تاريخ طويل في صفوف التنظيم، ويعتقد أنه كان من المقرّبين من قيادات الصف الأول.

وتأتي هذه العملية، بعد سلسلة من التحركات الأمنية التي نفذتها قوات التحالف بالتعاون مع قوات محلية في شمال سوريا، ضمن إطار ملاحقة فلول التنظيم.

وكانت مصادر أمنية سورية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قوات مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وباسناد من المروحيات العسكرية وقوات التحالف الدولي، نفذت فجر اليوم، عملية أمنية استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأسفرت العملية، وفقًا للمصادر، عن مقتل أربعة مطلوبين، من بينهم قيادي بارز في التنظيم عراقي الجنسية.

وأوضحت المصادر أن القوات استخدمت مكبرات الصوت لدعوة المطلوبين إلى تسليم أنفسهم، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في الموقع المستهدف.

وأغلقت وحدات من وزارة الدفاع جميع الطرق المؤدية إلى مكان العملية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المدينة.