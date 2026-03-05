واشنطن تؤشر تراجع صواريخ إيران بنسبة 90 بالمئة: الحرب بدأت للتو

شفق نيوز ـ واشنطن

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة، إن الولايات المتحدة وحدها هي من يحدد "الجدول الزمني" للحرب ضد إيران، مؤكداً أن مخازن الذخائر الأميركية "لا تعاني نقصاً" وأن واشنطن قادرة على مواصلة العمليات.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مؤتمر صحفي عقده مشاركة قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، بالتزامن مع دخول المواجهة يومها السادس.

وأضاف هيغسيث أن العمليات "بدأت للتو" ، في وقت تتواصل فيه الضربات الأميركية والإسرائيلية منذ نهاية الأسبوع الماضي مقابل ردود إيرانية بصواريخ ومسيّرات.

ومن جهته، قال كوبر إن المرحلة التالية من العملية ستركز على "تفكيك" قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، مضيفاً أن هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية تراجعت بنسبة 90 بالمئة مقارنة باليوم الأول، كما أشار إلى أن هجمات المسيّرات انخفضت بأكثر من 80 بالمئة منذ بداية الحرب.

ومنذ 28 شباط فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.