واشنطن توسع الحصار على السفن الإيرانية ليشمل الأسلحة والذخائر

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن الجيش الأميركي وسع نطاق الحصار المفروض على الشحنات الإيرانية، ليشمل مواد مهربة مثل الأسلحة والذخائر.

وذكرت الوكالة، أن "البحرية الأميركية باتت تخضع السفن المشتبه في نقلها مواد مهربة مرتبطة بإيران لعمليات تفتيش واحتجاز، بغض النظر عن موقعها الجغرافي".

وأضافت أن "قائمة المواد التي تخضع للتفتيش لا تقتصر على الأسلحة، بل تشمل أيضاً النفط والمنتجات المكررة، إلى جانب الحديد والصلب والألمنيوم".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها بدأت بتنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار"، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم.