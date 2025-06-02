واشنطن توافق على دمج المقاتلين "الأجانب المتشددين" بالجيش السوري

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية وافقت على مقترح للحكومة السورية الانتقالية يقضي بدمج آلاف المقاتلين "الأجانب المتشددين" بالجيش، مشترطة أن يتم ذلك بـ"شفافية".

وقال ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الويغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثاً، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضاً.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت قرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بينما ظلت مسألة المقاتلين الأجانب معضلة بين واشنطن ودمشق للوصول إلى حل نهائي.

وسبق أن كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات.