واشنطن توافق على بيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع 12 ألف قنبلة جوية لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 151.8 مليون دولار، وذلك في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلة ضد إيران.

وصرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي: "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية".

وقالت وزارة الخارجية إن "التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 151.8 مليون دولار".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "حكومة إسرائيل طلبت شراء 12000 قنبلة للأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، تزن 1000 رطل (نحو 454 كيلوغرامًا)".

وأوضحت أن "عملية البيع المقترحة ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزز دفاعها عن الوطن، وستكون بمثابة رادع للتهديدات الإقليمية".

بالإضافة إلى الذخائر، ستشمل عملية البيع خدمات الدعم الهندسي واللوجستي والفني للحكومة الأمريكية والعقود، وفقًا للبيان.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".