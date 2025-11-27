واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية الشهر المقبل لنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله.

يأتي ذلك، بينما أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، تهديدات جديدة بالحرب على لبنان في حال لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام.

ونقلت القناة 7 العبرية عن كاتس قوله "لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام".

وهدد بأنه "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

وأشار إلى "أننا لم نشهد وضعا أمنيا أفضل على الحدود الشمالية منذ عشرين عاما".

وكشف أن "تل أبيب ستعيد أيضا النظر في موقفها بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان الذي يحتوي على عدد غير قليل من نقاط الضعف والقضايا الإشكالية".

في غضون ذلك، تواصل إسرائيل يوميا خرق اتفاق وقف النار مع لبنان، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات تستهدف عناصر وقيادات وبنى تحتية لحزب الله.