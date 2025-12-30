واشنطن تمنح إسرائيل صفقة إف-15 جديدة بقيمة 8.6 مليارات دولار

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، بأن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليارات دولار لبرنامج مقاتلات إف-15 الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

وذكر البنتاغون، :"ينص هذا العقد على تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف- 15 آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية".

وأضاف أن "العقد يتضمن مبيعات عسكرية لإسرائيل.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

وكان محتجون مناصرون للفلسطينيين ومناهضون للحرب قد خرجوا في شتى أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل بسبب هجومها المدمر على غزة، لكن هذه المطالب لم تتم تلبيتها من إدارتي الرئيس دونالد ترمب والرئيس السابق جو بايدن.

وأكد البنتاغون في بيان إن "أعمال العقد ستنفذ في سانت لويس، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2035".