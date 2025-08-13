واشنطن تلوح بعقوبات على موسكو: الأمر مرهون بلقاء ترامب وبوتين

شفق نيوز- متابعة

لوح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، بفرض المزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية على روسيا، إذا لم يمضِ اجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نحو جيد.

ودعا بيسنت وفقا لوكالة "رويترز"، القادة الأوروبيين إلى استغلال العقوبات أيضا، قائلاً أنه "سيوضح ترامب لبوتين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين في ألاسكا، الجمعة، هو تمهيدي، مشيرًا إلى أن "الاجتماع ليس تنازلًا من الرئيس الأمريكي البارع في إبرام الصفقات".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام.