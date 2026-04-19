واشنطن تلوح باستهداف البنى التحتية الإيرانية.. بزشكيان: استمرار الحصار البحري الأميركي "خيانة للدبلوماسية"

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء يوم الأحد، استمرار الحصار الأميركي بأنه يكشف سعي واشنطن لـ"خيانة" الدبلوماسية، فيما أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة باستهداف البنى التحتية الإيرانية ما زال مطروحاً.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، أن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن استمرار الحصار البحري الأميركي انتهاك لوقف إطلاق النار.

بدوره، أشار السفير الأميركي بالأمم المتحدة مايكل والتز، إلى أن استهداف البنية التحتية بإيران لا يزال مطروحاً بحال عدم الاتفاق.

ولفت إلى أن إيران لا تملك أوراقاً رابحة وستسعى لإبرام اتفاق.

واتهم مسؤولون إيرانيون، مساء اليوم الأحد، القوات الأميركية بخرق الهدنة وإطلاق النار على سفينة تجارية إيرانية، وفيما أكدوا رفض طهران لأي "إملاءات" من قبل واشنطن، أشاروا إلى أن المعطيات لن تثمر عن مفاوضات مجدية.

فيما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، نقلاً عن مصدر مسؤول، قوله: "في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة".

وتابع المصدر: "مبالغة واشنطن في مطالبها والحصار البحري والخطاب التهديدي حالوا دون تقدم في المفاوضات".

بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنه "لا تغيير في مواقفنا في كل ما يخص مصالح إيران الوطنية".

وأضاف: "فريقنا الدبلوماسي في المفاوضات لن يقبل أي إملاءات عليه. يجب أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة بالنسبة لإيران، ولن نقبل من المفاوضات ما هو مبني على المصلحة الوطنية".

وشدد عزيزي: "على واشنطن أن تقبل النظام الجديد لتسيير العمل في مضيق هرمز". وقال ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن مشاة البحرية الأميركية احتجزوا سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بعدما حاولت اختراق الحصار البحري الأميركي "لكن محاولتها باءت بالفشل".