واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة ‌الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، ⁠إنها فرضت عقوبات ​جديدة ​متعلقة بإيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها فرضت عقوبات على 14 فرداً وكياناً وطائرة مقرها في إيران وتركيا والإمارات، لتورطهم في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لصالح النظام الإيراني.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة استنزاف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام إلى إعادة بناء قدرته الإنتاجية، مشيرة إلى أن إيران تعتمد بشكل متزايد على طائرات "شاهد" المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج "الغضب الاقتصادي"، رداً على التهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني للأمن العالمي.

من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وتابع قائلاً: "في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، وكجزء من برنامج الغضب الاقتصادي، ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال واستهداف تهور النظام الإيراني ومن يدعمونه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات على إيران لتشمل "انتهاكات حرية الملاحة"، حيث قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "القتال إذا استؤنف الليلة سيكون ثمن ذلك كبيراً لكل الأطراف".