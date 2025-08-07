واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز- واشنطن

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات على صلة بإيران، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وأظهر إشعار نشر على موقع الوزارة، أن "أمريكا فرضت عقوبات جديدة على صلة بإيران تستهدف عددًا من الأفراد والكيانات"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مؤخراً، فرض واحدة من أوسع حزم العقوبات على طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وشملت العقوبات الأمريكية، حينها، 12 فرداً و80 كياناً و63 سفينة، جميعها مرتبطة بشبكة واسعة تعمل في مجال نقل النفط الإيراني والروسي وتهريبه إلى الأسواق العالمية.

وتركزت العقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، متهمة إياه بقيادة "إمبراطورية شحن ضخمة" تقوم بتهريب النفط والمنتجات البترولية لصالح النظام الإيراني، وتوفير عشرات مليارات الدولارات له ولعائلته.