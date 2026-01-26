واشنطن تعيد إيرانيين لطهران والأخيرة تتهمها بـ"معاداة المهاجرين"

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، مساء اليوم الاثنين، بعودة مجموعة ثالثة من الإيرانيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وذلك في ظل توتر بين واشنطن وطهران تصاعد بعد حملة إيرانية لقمع احتجاجات اجتاحت البلاد.

وقالت "تسنيم" إن "هؤلاء الأشخاص، الذين تعرضوا لضغوط لمغادرة الولايات المتحدة منذ شهرين، عادوا عبر القاهرة والكويت"، متابعة: "وصل 14 شخصا اليوم إلى مطار الإمام الخميني الدولي على متن طائرة، وسيعود الباقون خلال الأسابيع المقبلة".

ولم توضح الوكالة العدد الإجمالي للمجموعة المعادة إلى إيران، في حين يتطلب تسهيل عمليات النقل إلى البلاد مستوى غير عادي من التنسيق بين الخصمين.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين والقيام بأي تحرك لإعادة تشغيل برنامجها النووي.

وقال مسؤولون، في أيلول/سبتمبر، إن الولايات المتحدة حددت حوالي 400 إيراني ستقوم بترحيلهم.

وكانت الرحلة الأولى تضم 120 شخصا عادوا إلى طهران عبر العاصمة القطرية الدوحة.

وعادت مجموعة ثانية تضم 55 شخصا إلى إيران في كانون الأول/ديسمبر، في وقت اتهمت فيه وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن بالقيام بعمليات الترحيل على "أسس سياسية، ووفقا لسياسات معادية للمهاجرين".