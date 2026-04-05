واشنطن تعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الثاني لطائرة "F-15" المتحطمة في إيران

شفق نيوز - واشنطن / طهران

كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين، يوم الأحد، أن القوات الخاصة للولايات المتحدة تمكنت من إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة "F-15" التي أسقطت فوق إيران بعد عملية بحث استمرت 36 ساعة.

وبحسب صحيفة "أكسيوس" نقلاً عن المسؤولين الثلاثة، فإن عملية الإنقاذ نفذتها وحدة "كوماندوز" متخصصة مع غطاء جوي كثيف، وجميع القوات غادرت إيران، مشيرة إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

هذا وقد تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك، وفقاً للصحيفة التي أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار أعضاء فريقه أدوا دوراً في متابعة عملية الإنقاذ من غرفة العمليات في البيت الأبيض.