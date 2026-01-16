واشنطن تعلن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ومجلس دولي للسلام برئاسة ترمب

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبرا ذلك خطوة حيوية ضمن المرحلة الثانية من "الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة"، والتي تتضمن خارطة طريق من 20 نقطة تهدف إلى إرساء السلام الدائم وإعادة الإعمار.

ووفقا لبيان للبيت الأبيض ورد لوكالة شفق نيوز، "سيرأس علي شعث اللجنة الوطنية، وهو شخصية تكنوقراطية سيتولى الإشراف على استعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتهيئة القطاع لحكم ذاتي مستدام. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (لعام 2025).

وأعلن عن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة الرئيس دونالد ترمب، للإشراف الاستراتيجي وحشد الموارد الدولية.

ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي شخصيات بارزة تشمل وزير الخارجية ماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وستيف ويتكوف، وروبرت غابرييل.

كما تضمنت الهيكلة الجديدة تعيينات أمنية وإدارية رفيعة المستوى:

الممثل السامي لغزة: تم تعيين نيكولاي ملادينوف ليكون حلقة الوصل الميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية في غزة.

قائد قوة الاستقرار الدولية: تم تعيين اللواء جاسبر جيفيرز لقيادة العمليات الأمنية، والإشراف على نزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات.

وبهدف دعم الحوكمة، تم تشكيل "المجلس التنفيذي لغزة" الذي يضم شخصيات إقليمية ودولية بارزة، من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي، والجنرال المصري حسن رشاد، إلى جانب سيغريد كاغ وياكير غابي وآخرين، لضمان تنسيق وثيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وهذه اللجنة هي أحد بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة قطاع غزة، بعد حرب شنتها اسرائيل لسنتين عقب هجوم حماس في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية العام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة ترمب، وفقا لخطته.