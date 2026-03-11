واشنطن تعلن تدمير مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة دمرت المراكز الرئيسية للتخصيب والتحويل في نطنز وأصفهان وفوردو بإيران.

وقال ويتكوف في حديث لـ"فوكس نيوز"، إن "إيران قالت إن لديها حقا غير قابل للنقاش في تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "أبلغنا إيران أن لدينا حقا غير قابل للتصرف في منعها من التخصيب".

ووفق ويتكوف فإن "إيران أبلغت الولايات المتحدة بامتلاكها 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة".

وأشار إلى أن "اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة يمكن رفعه إلى درجة السلاح النووي خلال أسبوع أو عشرة أيام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن إيران كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن الولايات المتحدة العملية العسكرية الجارية.

وحسبما ذكر ويتكوف لـ"فوكس نيوز" في الثالث من مارس الجاري، فإنه "جرى عرض صفقة تتضمن تزويد إيران بالوقود النووي من الخارج مقابل وقف التخصيب لكنها رفضت العرض بالكامل".

واعتبر أن "تفاخر المفاوضين الإيرانيين بامتلاك 460 كيلوغراما، من اليورانيوم المخصب، بنسبة 60 بالمئة كان إشارة واضحة إلى نية طهران الاحتفاظ بقدرة تسليحية"، وفق تعبيره.