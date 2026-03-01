واشنطن تعلن استهداف فرقاطة إيرانية وبريطانيا: إصابة سفينتين قرب هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، أنها استهدفت فرقاطة إيرانية في خليج عُمان، مؤكدة أن غرق السفينة إلى قاع الخليج عند رصيف في تشابهار.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بإصابة سفينتين بمقذوفين قرب مضيق هرمز، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شركة الشحن العالمية "ميرسك"، إعلانها تعليق عبور جميع سفنها عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.