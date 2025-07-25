واشنطن تعلق على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: قرار متهور

شفق نيوز- واشنطن

رفضت واشنطن، يوم الجمعة، خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، واصفة إيها بـ"القرار المتهور".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".

يذكر أن ماكرون قد أعلن، يوم أمس الخميس، أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد كتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام": "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".