واشنطن تعترض ناقلة مدرجة على قوائم العقوبات في المياه الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، يوم الثلاثاء، أن قواتها اعترضت ناقلة النفط "إم تي تيفاني" المدرجة ضمن قوائم العقوبات، مؤكدة أنها لم تكن ترفع علم أي دولة.

وذكرت الوزارة، أن "القوات الأميركية قامت باعتلاء الناقلة ضمن عملية جرت في نطاق مسؤولية القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، في إطار جهود إنفاذ العقوبات الدولية".

وأضافت أن "واشنطن ستواصل عملياتها لتعطيل الشبكات غير المشروعة"، مشددة على أنها "ستستمر في اعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعماً مادياً لإيران".

وأكدت أن "المياه الدولية ليست ملاذاً آمناً للسفن المشمولة بالعقوبات"، مشيرة إلى "استمرار الجهود لحرمان الجهات غير القانونية وسفنها من حرية الحركة في النطاق البحري".