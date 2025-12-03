واشنطن تطلق أول سرب من الطائرات المسيّرة الهجومية في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أطلقت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، فرقة عمل جديدة لأول سرب من الطائرات المسيّرة الهجومية في اتجاه واحد للجيش الأميركي.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مقر الفرقة في الشرق الأوسط"، من دون ذكر البلد المستضيف أو مهمة الفرقة.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أنها "أطلقت فرقة العملScorpion Strike (TFSS)، بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيغسيث لتسريع الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونشرها بأسعار معقولة".

ووفقاً البيان، "تم تصميم TFSS لتقديم قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة في أيدي مقاتلي الحرب".

وأشارت القيادة المركزية الأميركية، إلى أن "فرقة العمل الجديدة شكلت بالفعل سرباً من الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة لنظام الهجوم القتالي بدون طيار (LUCAS) ومقرها حالياً في الشرق الأوسط".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً متصاعداً بين إسرائيل وإيران، مع مؤشرات على استعداد الطرفين لجولة جديدة من التصعيد، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن اندلاعها ليس وشيكاً.

وترجح وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة الأميركية لن تمنح في الوقت القريب الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجوم واسع على إيران، خشية أن يعرض ذلك خطتها لإعادة تأهيل قطاع غزة للخطر.

ولا تستبعد دول أوروبية وقوع عملية عسكرية إسرائيلية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث تعتقد أن المجتمع الدولي يشعر بقلق كبير من عدم التزام القيادة الإيرانية بوعودها.