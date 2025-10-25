واشنطن تضغط على إسرائيل لعدم الرد على حماس بشأن جثث المختطفين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، يوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأميركية تمنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات ضد حركة حماس.

وقالت الهيئة، إن "واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثث مختطفين".

وتعلن "حماس" بين الحين والآخر، عن تسليم جثث لقتلى إسرائيليين في قطاع غزة.

وتقول "حماس"، إنها "تواجه صعوبات في العثور على هذه الجثث بسبب الدمار في القطاع"، بينما تمنع إسرائيل "دخول فرق متخصصة من الخارج للمساعدة في هذه العملية".

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها مسؤولون أميركيون إلى تل أبيب، بهدف مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن عزمه زيارة قطاع غزة ليترأس "مجلس السلام" هناك.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الجمعة، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، في وقت دعت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة، الى إنشاء قوة دولية، وقرّرت تسليم القطاع إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط.

وأوردت الفصائل الفلسطينية في بيان، أنها قرّرت "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".

وكانت الفصائل، وبينها حركتا حماس وفتح، بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.

ويتطابق إعلانها مع مضمون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.