واشنطن تصدر تحذيرات جديدة تخص العراق ودول المنطقة تحسباً لرد إيران

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، سلسلة تحذيرات جديدة شملت ثلاث دول في الشرق الأوسط بينها العراق، وذلك تحسباً لرد إيران الانتقامي على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الخارجية القول إنها أصدرت تحذيراً من المستوى الرابع يمنع سفر المواطنين الأمريكيين إلى العراق لأي سبب كان.

ووجهت الوزارة، أفراد عائلات موظفيها غير الأساسيين بمغادرة لبنان فوراً، على خلفية الوضع الأمني في المنطقة.

وأعربت الخارجية، عن قلقها من تصاعد "المشاعر السلبية تجاه السياسة الأمريكية"، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تحركات معادية لمصالح أمريكية أو غربية في تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السفارة الأمريكية في العراق، لوكالة شفق نيوز، تنفيذ عمليات مغادرة إضافية لبعض موظفيها، كإجراء احترازي على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، مشددة في الوقت ذاته على أن العمل في السفارة ببغداد والقنصلية العامة في أربيل لا يزال مستمراً كالمعتاد.

وجاءت هذه التطورات بعد ضربات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية تحت الأرض، ما أثار موجة تحذيرات من طهران باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وخلال حديثه لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، من "خطورة" إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، معتبراً ذلك "إنذاراً مبكراً" لحدث أمني غير مسبوق قد يشهده العراق والمنطقة.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن تجهيز إيران لصواريخ استعداداً لضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال قررت واشنطن الانضمام للحرب.