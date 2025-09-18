واشنطن تسرح كبار دبلوماسييها المعنيين بالملف السوري

شفق نيوز– واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة سرّحت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من أبرز دبلوماسييها المعنيين بالملف السوري.

وبحسب الوكالة، فإن الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الكورد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.

وذكرت المصادر أن هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يعملون في "منصة سوريا الإقليمية"، وهي البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها إسطنبول، وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والمستشار المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.