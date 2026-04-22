واشنطن تستعين بتكنولوجيا أوكرانية لصد المسيرات

شفق نيوز- واشنطن

أفادت خمسة مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، بأن الجيش الأميركي أدخل تكنولوجيا أوكرانية مضادة للطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية في قاعدة جوية رئيسية له في السعودية، في مسعاه لوقف الهجمات التي دمرت طائرات وأبنية وأسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل.

ولم يعلن من قبل عن نشر منصة القيادة والتحكم الأوكرانية (سكاي ماب) في قاعدة الأمير ‌سلطان الجوية، مما يدل على مدى تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة والمضادة للطائرات المسيرة.

ووصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأميركيين على استخدام منصة (سكاي ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لرصد تهديدات الطائرات المسيرة القادمة ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيرة اعتراضية.

ومع زيادة استخدام الطائرات المسيرة الرخيصة، والتي تم إنتاجها بكميات كبيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، كثفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استثماراتها في التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة.

لكن محللين قالوا إن: "استخدام التكنولوجيا الأوكرانية في قاعدة الأمير سلطان، التي تبعد حوالي 640 كيلومترا عن إيران، والتي تعرضت لموجات من الهجمات بطائرات مسيرة".