واشنطن تستخدم مسيّرات "مفخخة" لأول مرة وطهران تهاجم بصاروخ "فتاح" الفرط صوتي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، يوم السبت، عن استخدام الجيش الأميركي قدرات عسكرية جديدة خلال الضربات الأخيرة على إيران.

وبحسب الشبكة، فإن من بين القدرات الأميركية الجديدة مسيّرات ملغومة استُخدمت لأول مرة في تاريخ عملياته القتالية.

في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صاروخ "فتاح" الفرط صوتي باتجاه ما وصفته بـ "أهداف العدو".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن "الرد على الهجوم الأميركي الإسرائيلي مستمر ضمن الوعد الصادق 4 حتى هزيمة العدو"، على حد قولها.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو اعترض خلال الساعات الأخيرة عدداً من الطائرات المسيرة أطلقت من إيران.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.