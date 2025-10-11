واشنطن ترصد 15 مليون دولار لملاحقة إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول بارس" للتجارة.

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على منصة "إكس"، أن "نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في إيران، بما في ذلك الحرس الثوري".

ودعا الحساب، المستخدمين إلى "التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة به جول بارس".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.

وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.

يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أميركا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر، يوم 24 حزيران/ يونيو 2025، قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.