واشنطن ترصد مؤشرات "هجمات محتملة" على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمريكي، يوم الاثنين، بإن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين رصدوا مؤشرات على أن "الفصائل المدعومة من إيران" تستعد لشن هجمات محتملة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وربما سوريا، وذلك ردا على الضربات الأمريكية داخل إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤول قوله: "لم تقع أي هجمات حتى الآن، والمسؤولون العراقيون يبذلون جهودا كبيرة لثني الفصائل عن تنفيذ أي عمل عدائي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ الولايات المتحدة، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.

ورداً على ذلك، حذر مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية من رد عسكري واسع النطاق على الولايات المتحدة إثر مشاركتها في ضربات استهدفت مواقع داخل إيران.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرد الإيراني سيشمل توسيع الأهداف المشروعة وتصعيد الحرب في المنطقة، مع عواقب وخيمة وغير متوقعة للولايات المتحدة.