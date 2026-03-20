واشنطن ترسل 3 سفن حربية و2500 جندي إضافي إلى المنطقة

أكد مسؤول أميركي رفيع، يوم الجمعة، أن حاملة المروحيات البرمائية يو إس إس بوكسر، إلى جانب سفينتين هجوميتين برمائيتين أخريين، تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من ميناء سان دييغو.

وأوضح المسؤول الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس، أن نحو 2500 عنصر من مشاة البحرية، تابعين للوحدة الاستكشافية البحرية الحادية عشرة، سيشاركون في هذا الانتشار بالمنطقة.

في المقابل، أكد مسؤولان أميركيان آخران عملية الانتشار، دون الكشف عن الوجهة النهائية للسفن، مشيرين إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن عمليات عسكرية حساسة.

وتحدث المسؤولون الثلاثة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لطبيعة المعلومات المرتبطة بالتحركات العسكرية، وفق الوكالة الأميركية.