واشنطن ترحل نحو 50 شخصاً معظمهم إيرانيون وعرب عبر طائرة مستأجرة

شفق نيوز- واشنطن

رحّلت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، قرابة 50 مواطنا من جنسيات مختلفة معظمهم إيرانيون وعرب على متن طائرة استأجرتها السلطات الأميركية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن "الطائرة غادرت ولاية أريزونا وعلى متنها نحو خمسين إيرانيا وعدد من المواطنين العرب وغيرهم وأن السلطات الأميركية استأجرت الطائرة التي ستهبط في مصر والكويت".

ويأتي هذا الترحيل بعد اتفاق بين واشنطن وطهران اللتين لا تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ 1979، لتنسيق عودة الإيرانيين المهددين بالترحيل والبالغ عددهم قرابة ألفي شخص، عبر طائرات مستأجرة مباشرة إلى طهران، عوضا عن أسلوب الترحيل الفردي السابق على الرحلات التجارية.

وأوضح مسؤولان إيرانيان أن "الرحلة المستأجرة هي الثانية من نوعها بعد أولى الرحلات في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما لم تعلن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أي تعليق، بينما ذكر مسؤول أميركي مجهول أن "الرحلة روتينية وشملت جنسيات أخرى غير إيرانية".

وأكد مجتبى شاستي كريمي مدير الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن "طهران تتوقع استقبال حوالي 55 مرحلا من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الموجودين أعربوا عن رغبتهم في العودة بسبب السياسات العنصرية والمعادية للهجرة في الولايات المتحدة، مع تلقي بلاده تقارير عن معاملة لا إنسانية للمحتجزين الإيرانيين".

إلا أن النائبة الأميركية من أصل إيراني ياسمين أنصاري حذرت عبر وسائل التواصل من احتمال "وجود أفراد ضعفاء قد يواجهون الاضطهاد إذا أعيدوا إلى إيران".

وسبقت هذه الرحلة رحلة أولى في أيلول/سبتمبر الماضي عبر قطر، حيث اشتكى ثمانية من أصل 45 شخصا من مقاومتهم للترحيل خوفا على حياتهم، وروى مرحلان تعرضهما للضرب وإجبارهما على الصعود، وهو ما نفته كل من الولايات المتحدة وقطر.