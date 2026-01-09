واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في حلب

شفق نيوز- واشنطن

أبدت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، ترحيبها بوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية، مؤكدة العمل على تمديد الهدنة.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك: "ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب"، معربة عن امتنانها لجميع الأطراف والسلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي لضبط النفس وحسن النية التي مكنت من تحقيق هذه الهدنة الحيوية".

وأضاف أن "هذه الهدنة تُمهّد الطريق أمام العمل الحيوي المتمثل في توجيه مسارات سوريا المتنوعة مجتمعاتها ودول الجوار نحو مسار مشترك واحد ينعم بالأمن والاندماج والسلام الدائم وستظهر بعض العقبات، لكن وجهتنا المشتركة تُؤكد بوضوح أن التعاون هو الخيار الأمثل بدلًا من المواجهة".

وتابع باراك، قائلاً: "نحن نعمل بشكل مكثف لتمديد وقف إطلاق النار وروح التفاهم إلى ما بعد الموعد النهائي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في ثلاثة أحياء بمدينة حلب بشمال البلاد، في خطوة يمكن أن تؤدي لإنهاء أحدث جولة من القتال بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".