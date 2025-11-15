واشنطن تدرس تزويد السعودية بمقاتلات شبحية من طراز F-35

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، انه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة شبح من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات، أنظر في الأمر، لقد طلبوا مني النظر فيه، يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة".

وعندما سُئل عن طبيعة المحادثات، قال ترمب: "إنها أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرم السعودية".

كما أعرب عن أمله في "انضمام المملكة قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة، رغم أن الرياض لا تزال مترددة دون اتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية".

تأتي هذه الصفقة المحتملة قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية ودفاعية بين البلدين.